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От биткоина можно ожидать новых рекордов
Источник материала: Myfin
Свою оценку ситуации с ростом курса биткoина и в целом на криптoвалютном рынке в комментарии Myfin.by дал Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».
– Мы видим, что несмотря на многочисленные прогнозы скептиков, криптовалюта, а тем более технология блокчейн, не потеряли своей актуальности в современной экономике. Сейчас происходит новая волна роста
Перепутье мировой экономики
Стоит отметить, что криптовалюты ведут себя разнонаправленно по отношению к классическим активам. Когда традиционные финансовые инструменты падают в цене, криптовалюта обычно укрепляется. Это связано с тем, что новое поколение инвесторов предпочитает децентрализованные механизмы. Блокчейн за счет децентрализации и серьезной защиты от атак дает новому поколению инвесторов веру в сохранность вложений.
Кроме того, криптоэкономика – рыночная экономика в чистом виде: отсутствует контроль, регулирование, вмешательство третьих лиц, при этом наличествует возможность легко войти в рынок. Криптоэкономика представляется более честной и открытой.
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Рост криптоэкономики придется на начало 2020 года. Накопление в криптовалюте будет все более и более актуальным видом сбережения средств.
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