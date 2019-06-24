Белорусы рационально используют свои долги

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В Беларуси любят валюту

Игорь Алексеевич признался: когда ему предложили возглавить БПС-Сбербанк , он воспринял это с интересом. По его словам, такая работа – хорошая возможность для личностного роста.

валютных депозитов . Отвечая на вопрос о специфике работы в Беларуси, председатель правления БПС-Сбербанка обратил внимание на высокую долю

Еще один интересный нюанс – платежная дисциплина населения.