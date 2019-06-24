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«Усатые игры». Минские дороги снова перекрыли, что происходит в пробках?

25.06.2019 12:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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И снова в Минске водители негодуют. Причина все та же: заторы на дорогах из-за велогонок. Но если вчера центр перекрывали до 13:00, то сегодня веселье продлится на четыре часа дольше – до 17:00. Ограничение на движение транспорта ввели на таких улицах, как Немига, Романовская Слобода, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Максима Богдановича и так далее, передает «Минск-Новости». 

Минчане опаздывают на работу, а некоторые – на ЦТ. В пробках беларусов успокаивают тем, что в случае чего на помощь всегда придет военная служба, а кто-то даже успевает хантить сотрудников в Музей архитектурных миниатюр. О том, как водители реагировали в прошлые разы, можно прочитать здесь и здесь. А вот, как выглядит их сегодняшняя переписка в чатах:


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Теги: Минск
 
 
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И снова в Минске водители негодуют. Причина все та же: заторы на дорогах из-за велогонок. Но если вчера центр перекрывали до 13:00, то сегодня веселье продлится на...
 
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