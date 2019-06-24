«Усатые игры». Минские дороги снова перекрыли, что происходит в пробках?

Источник материала: KYKY

И снова в Минске водители негодуют. Причина все та же: заторы на дорогах из-за велогонок. Но если вчера центр перекрывали до 13:00, то сегодня веселье продлится на четыре часа дольше – до 17:00. Ограничение на движение транспорта ввели на таких улицах, как Немига, Романовская Слобода, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Максима Богдановича и так далее, передает «Минск-Новости».

Минчане опаздывают на работу, а некоторые – на ЦТ. В пробках беларусов успокаивают тем, что в случае чего на помощь всегда придет военная служба, а кто-то даже успевает хантить сотрудников в Музей архитектурных миниатюр. О том, как водители реагировали в прошлые разы, можно прочитать здесь и здесь . А вот, как выглядит их сегодняшняя переписка в чатах:



