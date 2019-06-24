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27 июня минчан ждет бесплатная фитнес-тренировка

25.06.2019 13:04 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

27 июня в Минске снова пройдет бесплатная фитнес-тренировка и мастер-класс по правильному питанию. Размять мышцы и «прокачать» свой рацион сможет каждый желающий на «Открытой тренировке TEOS», которую проводит «Савушкин продукт» в фитнес-клубе «Адреналин».

На тренировку приглашают жителей и гостей Минска. Участникам предстоит необычное занятие: после общения с тренерами о правильном питании всех ждет силовое тай-бо (симбиоз аэробики и боевых искусств), а затем стретчинг (растяжка). Первое направление представит тренер Анна Воробьева, второе – фитнес-инструктор Екатерина Жданюк. Такая совмещенная тренировка будет интересна и полезна как мужчинам, так и женщинам.

После тренировки тренеры дополнительно расскажут, с какими продуктами проще достигать своих целей (худеть, держать вес либо набирать мышечную массу) и помогут участникам составить оптимальный рацион. Предусмотрена также дегустация высокобелкового греческого йогурта TEOS.

Поучаствовать в тренировке можно бесплатно. Требуется лишь пройти онлайн-регистрацию. Приглашения получат 50 человек, которые подадут заявки первыми.

«Бесплатные тренировки – это еще один стимул вести здоровый образ жизни. Мы рассчитываем, что занятия соберут вместе как тех, кто уже занимается спортом, так и тех, кто ищет подходящего момента. Каждый из них сможет опробовать разные виды фитнеса и выбрать свое, а заодно улучшить свой рацион, в том числе с помощью греческого йогурта TEOS. Ведь как отмечают опытные тренера и ЗОЖ-адепты, правильное питание – это 70%, а физические нагрузки – 30%. Вместе они создают баланс и обеспечивает наилучшую пользу для здоровья», – поясняют организаторы.

ЗОЖ-проект реализует компания «Савушкин продукт» вместе с сетью фитнес-клубов «Адреналин» по Беларуси. Инициатива направлена на то, чтобы сформировать у белорусов полезные привычки и помочь им укрепить свое здоровье. В марте бесплатные занятия с успехом стартовали в Минске, а затем прошли в Бресте и Гомеле. ЗОЖ-проект открыт для всех желающих и пройдет во всех городах Беларуси, где есть «Адреналин».

«Открытая тренировка TEOS» пройдет 27 июня в 18 часов в ФОК на улице Кабушкина, 86а. Вход бесплатный.

 
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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27 июня в Минске снова пройдет бесплатная фитнес-тренировка и мастер-класс по правильному питанию. Размять мышцы и «прокачать» свой рацион сможет каждый желающий...
 
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