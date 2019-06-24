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После скандала с Коноплевым замглавы федерации гандбола уволился
Источник материала: Партизан
Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя БФГ после публичного скандала с Коноплевым, пишет
Еще единомышленники: Сергей Рутенко (слева) и Владимир Коноплев, Прессбол
Это произошло после публичного конфликта с Владимиром Коноплевым во время исполкома БФГ в пятницу, 21 июня.
Рутенко высказался против отмены лимита на легионеров в чемпионате Беларуси. Стороны в течение нескольких минут в достаточно резкой форме высказали аргументы друг другу. На голосовании Рутенко стал единственным, кто проголосовал против. Остальные члены исполкома, в том числе главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов, проголосовали за.
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Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя БФГ после публичного скандала с Коноплевым, пишет Tribuna.
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