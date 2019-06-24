|
Белорусы подписывают петицию за отсрочку студентам от армии
Источник материала: Партизан
Против законопроекта, который запрещает брать вторую отсрочку от армии на время учебы, создали петицию.
Создатели
- среднего специального,
- профессионально-технического,
- первой ступени высшего (бакалавриат).
Отсрочки не будет для обучения в магистратуре или аспирантуре (исключение - если на обучение направляют государственные органы).
За первый час под петицией подписались 1300 человек.
Если под петицией будет 8869 подписей, ее планируется направить в Палату представителей, которая будет рассматривать предложенные изменения в законодательство.
О таких возможных изменениях (если законопроект одобрят) стало известно 24 июня, об этом сообщила депутат Анна Конопацкая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против законопроекта, который запрещает брать вторую отсрочку от армии на время учебы, создали петицию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)