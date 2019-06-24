Белорусы подписывают петицию за отсрочку студентам от армии









петиции требуют не принимать законопроект, предусматривающий, что отсрочку от воинской службы будут давать только один раз для тех, кто учится на очной форме образования: Создателитребуют не принимать законопроект, предусматривающий, что отсрочку от воинской службы будут давать только один раз для тех, кто учится на очной форме образования:





- среднего специального,

- профессионально-технического,

- первой ступени высшего (бакалавриат).





Отсрочки не будет для обучения в магистратуре или аспирантуре (исключение - если на обучение направляют государственные органы).





За первый час под петицией подписались 1300 человек.





Если под петицией будет 8869 подписей, ее планируется направить в Палату представителей, которая будет рассматривать предложенные изменения в законодательство.





О таких возможных изменениях (если законопроект одобрят) стало известно 24 июня, об этом сообщила депутат Анна Конопацкая.







