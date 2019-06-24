Минск формирует список гостей на церемонию закрытия II Европейских игр. Чтобы без скандалов

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.





Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, а также вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели.





По информации пресс-службы, кроме официальных мероприятий визита президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.





Ранее в ходе встречи с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом белорусский лидер рассказал, как накануне закрытия Европейских игр намерен достойно встретить Эмомали Рахмона и почему надо строго соблюдать дорожную карту между Беларусью и Таджикистаном.



