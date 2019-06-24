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Минск формирует список гостей на церемонию закрытия II Европейских игр. Чтобы без скандалов

25.06.2019 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Минск уже во второй половине текущей недели.

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, а также вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели.

По информации пресс-службы, кроме официальных мероприятий визита президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.

Ранее в ходе встречи с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом белорусский лидер рассказал, как накануне закрытия Европейских игр намерен достойно встретить Эмомали Рахмона и почему надо строго соблюдать дорожную карту между Беларусью и Таджикистаном.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Минск уже во второй половине текущей недели.
 
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