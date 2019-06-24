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Минск формирует список гостей на церемонию закрытия II Европейских игр. Чтобы без скандалов
Источник материала: Партизан
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Минск уже во второй половине текущей недели.
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, а также вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели.
По информации пресс-службы, кроме официальных мероприятий визита президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.
Ранее в ходе встречи с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом белорусский лидер рассказал, как накануне закрытия Европейских игр намерен достойно встретить Эмомали Рахмона и почему надо строго соблюдать дорожную карту между Беларусью и Таджикистаном.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Минск уже во второй половине текущей недели.
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