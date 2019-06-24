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Вторые Европейские игры в Минске обрастают неспортивными скандалами
Источник материала: Партизан
Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр.
Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщает
«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу, — рассказал сам Милорад Додик. — После того как они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова».
Додик приветствовал спортивные делегации Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Он отметил, что понимает президента Сербии, который не присутствовал на церемонии в связи с участием делегации Косова.
Ранее министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с требованием изменить ролик, опубликованный на официальном сайте Игр.
Речь идет о ролике, представляющих Израиль: в нем карту страны показали без Иудеи, Самарии и Голанских высот.
По мнению министра, налицо грубое нарушение Олимпийской хартии в виде недопустимого вмешательства политики в спорт.
Регев также заявила, что направит жалобу главе МОК.
Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.
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Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр.
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