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Вторые Европейские игры в Минске обрастают неспортивными скандалами

25.06.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр.

Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщает Радио «Свабода» со ссылкой на боснийский телеканал BN.

«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу, — рассказал сам Милорад Додик. — После того как они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова».

Додик приветствовал спортивные делегации Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Он отметил, что понимает президента Сербии, который не присутствовал на церемонии в связи с участием делегации Косова.


Ранее министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с требованием изменить ролик, опубликованный на официальном сайте Игр.

Речь идет о ролике, представляющих Израиль: в нем карту страны показали без Иудеи, Самарии и Голанских высот. 

По мнению министра, налицо грубое нарушение Олимпийской хартии в виде недопустимого вмешательства политики в спорт. 

Регев также заявила, что направит жалобу главе МОК.

Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.


 
Теги: Минск
 
 
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Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр.
 
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