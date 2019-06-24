Вторые Европейские игры в Минске обрастают неспортивными скандалами

Радио «Свабода» со ссылкой на боснийский телеканал BN. Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщаетсо ссылкой на боснийский телеканал BN.





«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу, — рассказал сам Милорад Додик. — После того как они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова».





Додик приветствовал спортивные делегации Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Он отметил, что понимает президента Сербии, который не присутствовал на церемонии в связи с участием делегации Косова.









Ранее министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с требованием изменить ролик, опубликованный на официальном сайте Игр.





Речь идет о ролике, представляющих Израиль: в нем карту страны показали без Иудеи, Самарии и Голанских высот.





По мнению министра, налицо грубое нарушение Олимпийской хартии в виде недопустимого вмешательства политики в спорт.





Регев также заявила, что направит жалобу главе МОК.





Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.



