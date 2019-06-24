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В Витебске "театралам" из МВД не понравилась художественная выставка

25.06.2019 12:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витеблянин Денис провел 6 мая в частном помещении художественную выставку. А через месяц суд Первомайского района Витебска оштрафовал его как организатора несанкционированного массового мероприятия (ч.2 ст. 23.34) на 30 базовых величин, сообщает "Витебская Весна".

В Витебске "театралам" из МВД не понравилась художественная выставка
Фото: Типичный Витебск
Мероприятие проходило на территории бывшей витебской фабрики "КИМ", которая давно обанкротилась, а ее помещения выкуплены частниками. В одном из них и была организована выставка "Катарсис". На ней экспонировалось 25 работ молодого художника из Бреста Dima Wesko. Звучала музыка. Вход на вечеринку в стиле "постиндустриального аудио-визуального авангарда" был свободен (по записи в интернете).

Но в какой-то момент "аудиовизуальный авангард" вдруг превратился в белорусский "сюр" - с сотрудниками МВД на переднем плане.

Денис рассказывает, что около 23.00 в помещение зашли милиционеры и спросили, есть ли разрешение на проведение мероприятия.

"Мы в ответ: на что разрешение? На то, что мы здесь просто отдыхаем?.. "- рассказывает Денис. Он утверждает, что мероприятие действительно проходило на частной территории и что с хозяином помещения было договорено о его проведении.


Узнав, что организатором вечеринки был Денис, милиция переписала его паспортные данные и уехала, забрав с собой пятерых несовершеннолетних, чтобы проверить их на содержание алкоголя в крови (все оказались трезвыми).

Где-то через месяц, 2 июня, майор милиции Сергей Козик вызвал Дениса в отделение и составил на него протокол за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 23.34 КоАП РБ.

Согласно протоколу, Денис нарушил закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" тем, что "организовал и провел другое массовое мероприятие - культурное мероприятие, выставку картин неизвестного художника на складе помещения".

Суд Первомайского района признал витеблянина виновным и наказал штрафом в размере 30 базовых величин.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Витеблянин Денис провел 6 мая в частном помещении художественную выставку. А через месяц суд Первомайского района Витебска оштрафовал его как организатора...
 
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