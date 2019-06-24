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Для гродненских собак за деньги ЕС купили автомобиль с кондиционером
Источник материала: Партизан
Автомобиль, в котором созданы условия для перевозки кинологов и служебных собак в пункты пропуска на границе, в том числе отдаленные, поступил в
Автомобиль «Volkswagen Caddy 3006H» 2019 года выпуска – один из шести авто, которыми пополнился арсенал белорусской таможни, пишет
Грузопассажирское транспортное средство оборудовано специальными местами для перевозки служебных собак с автономной системой отопления и вентиляции, управляемой из пассажирского салона. Автомобиль также укомплектован необходимым набором досмотрового инструмента, с применением которого может осуществляться таможенный контроль.К осени планируется пополнение автопарка Гродненской региональной таможни еще одним аналогичным специализированным автомобилем.
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Автомобиль, в котором созданы условия для перевозки кинологов и служебных собак в пункты пропуска на границе, в том числе отдаленные, поступил в таможню в рамках...
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