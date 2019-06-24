﻿ Для гродненских собак за деньги ЕС купили автомобиль с кондиционером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для гродненских собак за деньги ЕС купили автомобиль с кондиционером

25.06.2019 11:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автомобиль, в котором созданы условия для перевозки кинологов и служебных собак в пункты пропуска на границе, в том числе отдаленные, поступил в таможню в рамках международного проекта «Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша», финансируемого за счет ЕС.
1 из 3

Автомобиль «Volkswagen Caddy 3006H» 2019 года выпуска – один из шести авто, которыми пополнился арсенал белорусской таможни, пишет hrodna.life

Грузопассажирское транспортное средство оборудовано специальными местами для перевозки служебных собак с автономной системой отопления и вентиляции, управляемой из пассажирского салона. Автомобиль также укомплектован необходимым набором досмотрового инструмента, с применением которого может осуществляться таможенный контроль.К осени планируется пополнение автопарка Гродненской региональной таможни еще одним аналогичным специализированным автомобилем.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль, в котором созданы условия для перевозки кинологов и служебных собак в пункты пропуска на границе, в том числе отдаленные, поступил в таможню в рамках...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает возобновить экспорт нефти собственной добычи по "Дружбе" в конце июня – Белнефтехим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кроссовки из кожи женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика