Гродненец поставил палатку перед администрацией Октябрьского района и собрался там жить. Ему предложили другое жилье

– Сейчас в Беларуси проходят II Европейские игры, на которые потрачено около 100 млн долларов. Из расчетов по ценам «Гродножилстроя» – 500 долларов за квадратный метр – это 3000 квартир средней площадью 60 кв.м.





Александр по профессии повар-кондитер. У него есть жена и двое детей – дочь пяти лет и сын трех лет. Сейчас они живут в Фабричном с мамой Александра. Пять человек делят между собой 34,5 квадрата. Александр боится, что социальные службы могут увидеть условия, в которых живут дети, и у семьи появятся проблемы. К тому же, из-за отсутствия личного пространства в семье уже начались конфликты.





Александр стоит в очереди на улучшение жилищных условий с ноября 2013 года. Он хочет получить арендное жилье. Претендует на квартиры менее 60 квадратных метров, чтобы остаться в очереди и потянуть финансово. Пока на все заявления отвечали отказом. Также власти предлагают устроиться на госпредприятие с общежитием, но с зарплатой около 300 рублей. Александр обращался даже в президентскую комиссию – оказалось, что на каждого члена семьи не хватает прожиточного минимума. Там отправили в горисполком, от которого пока нет ответа.





Александр неделю как безработный. До этого работал в ООО «Архифуд». Говорит, получал около 650 рублей. С праздничными и фестивальными днями получалось больше. Кроме основной работы, подрабатывал на стройке. Жена работает в ТЦ «Корона» поваром. Оба супруга получить жилье от места работы не могут. Снимать – дорого, говорит Александр.





– Это жест человека, который просто не видит выхода из положения. Перед тем, как выставить палату, мы зашли в администрацию и поинтересовались, как быть в ситуации, можно ли получить жилье. Там составили несколько бумажек, дали расписаться – ждите, надейтесь, – комментирует Николай Соляник. Решение проблемы Николай видит в перераспределении госбюджета.





Через 10 минут после того, как Александр разбил палатку, пришли сотрудники Департамента охраны, которых вызвали в администрации. Они переписали личные данные у Александра Лаврентьева и Николая Соляника. Но нарушений в действиях активистов не увидели. Через полчаса пришел участковый и милиционер. Они также проверили у всех документы и также не увидели нарушений.





Спустя час из администрации вышел ее глава Олег Белинский. Он попросил убрать палатку, чтобы «не уничтожать газон», который принадлежит организации. И предложил еще раз рассмотреть возможные варианты жилья.









Александру предложили написать заявление на трехкомнатную квартиру с частичными удобствами по адресу 3-й переулок Калинина, 8-2. Это одноэтажный многоквартирный дом 1969 года. Находится в районе Палестины, там ходит 14-й автобус. Условия можно улучшить самим и установить удобства дома. Иногда на такие квартиры вообще нет заявлений, так что шансы получить жилье высокие.





Александр посмотрел квартиру и решил, что у семьи нет денег, чтобы привести ее в порядок. Пока они рассматривают другие варианты.





Олег Белинский говорит, что его помощь не связана с тем, что Александр провел такую акцию. Он всегда готов к конструктивному диалогу. Например, по средам у него время приема граждан.





– Сейчас на очереди в администрации стоит более 15 800 человек. Это граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Эта очередь постоянно уменьшается: два года назад было более 18 000. В 2011 году было 28 000, – рассказывает Олег Белинский.





Преимущество имеют многодетные семьи, дети-сироты. Сейчас строятся два дома для таких категорий: в одном – 99, в другом – 179 квартир. Очередь среди многодетных семей растет. На 1 мая с очереди сняли 98 семей, а стали на учет 134. В среднем 30-35 многодетных семей становятся на учет в месяц.





Некоторые люди стоят в списке нуждающихся с 1979-го года. Их больше 1000 человек. Правда, им уже предлагали строительство, но они по разным причинам отказывались. По закону снять с учета этих людей не могут.