﻿ Только у нас! Работница пекарни в Вилейке украла 10 булочек, чтобы её уволили. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Только у нас! Работница пекарни в Вилейке украла 10 булочек, чтобы её уволили

25.06.2019 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работница магазина в Вилейке украла десять булочек. Беларуска устала работать в пекарне и хотела, чтобы ее уже, наконец, уволили.

Об этом сообщает kraj.by.

Вместе с булочками женщина попыталась унести шесть пакетов-маек с логотипом. Далеко она не ушла: ее задержал охранник. Она объяснила, что работать в пекарне больше не может. Беларуска даже подыскала себе замену, но администрация никак не расторгнет с ней трудовой договор. Выход остался один: кража.

Насколько удался план – неизвестно. Но административный протокол за мелкое хищение на работницу все же составили. Ей грозит штраф от двух до 30 базовых величин (от 51 до 765 рублей) или даже административный арест.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работница магазина в Вилейке украла десять булочек. Беларуска устала работать в пекарне и хотела, чтобы ее уже, наконец, уволили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стример за четыре часа заработал почти миллион долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика