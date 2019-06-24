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Только у нас! Работница пекарни в Вилейке украла 10 булочек, чтобы её уволили
Источник материала: Партизан
Работница магазина в Вилейке украла десять булочек. Беларуска устала работать в пекарне и хотела, чтобы ее уже, наконец, уволили.
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Вместе с булочками женщина попыталась унести шесть пакетов-маек с логотипом. Далеко она не ушла: ее задержал охранник. Она объяснила, что работать в пекарне больше не может. Беларуска даже подыскала себе замену, но администрация никак не расторгнет с ней трудовой договор. Выход остался один: кража.
Насколько удался план – неизвестно. Но административный протокол за мелкое хищение на работницу все же составили. Ей грозит штраф от двух до 30 базовых величин (от 51 до 765 рублей) или даже административный арест.
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Работница магазина в Вилейке украла десять булочек. Беларуска устала работать в пекарне и хотела, чтобы ее уже, наконец, уволили.
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