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Зарплаты Беларуси по отраслям: самые низкие и самые высокие

25.06.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самые высокие зарплаты в Беларуси по-прежнему получают сотрудники IT-cферы.

Об этом свидетельствуют данные Белстата за май. В прошлом месяце средняя зарплата в сфере IT-технологий и информационного обслуживания составила 4119,1 рубля.

Традиционно высокими остаются зарплаты в сфере пассажирского воздушного транспорта – 3 794,6 рубля.

Много получают и сотрудники сферы финансовых услуг и страхования – 2554 рубля.

В сфере производства химпродуктов в мае средняя зарплата составила 2145,5 рубля, в горнодобывающей промышленности – 1865,9 рубля.


Самые низкие зарплаты, по официальной статистике, в мае были у парикмахеров и сотрудников салонов красоты – 582,2 рубля.

Относительно низкую зарплату в прошлом месяце платили в музеях, библиотеках, архивах и прочих учреждениях культуры (590,4 рубля), а также тем, кто предоставляет соцуслуги и занимается уходом в специализированных учреждениях (603,3 рубля). В сфере развлечений зарплаты тоже невысоки – 630,7 рубля.

 
 
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Самые высокие зарплаты в Беларуси по-прежнему получают сотрудники IT-cферы.
 
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