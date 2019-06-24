Зарплаты Беларуси по отраслям: самые низкие и самые высокие

Об этом свидетельствуют данные Белстата за май. В прошлом месяце средняя зарплата в сфере IT-технологий и информационного обслуживания составила 4119,1 рубля.





Традиционно высокими остаются зарплаты в сфере пассажирского воздушного транспорта – 3 794,6 рубля.





Много получают и сотрудники сферы финансовых услуг и страхования – 2554 рубля.





В сфере производства химпродуктов в мае средняя зарплата составила 2145,5 рубля, в горнодобывающей промышленности – 1865,9 рубля.









Самые низкие зарплаты, по официальной статистике, в мае были у парикмахеров и сотрудников салонов красоты – 582,2 рубля.





Относительно низкую зарплату в прошлом месяце платили в музеях, библиотеках, архивах и прочих учреждениях культуры (590,4 рубля), а также тем, кто предоставляет соцуслуги и занимается уходом в специализированных учреждениях (603,3 рубля). В сфере развлечений зарплаты тоже невысоки – 630,7 рубля.