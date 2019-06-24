Задержанного подозревают в совершении тяжких преступлений. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.





В марте текущего года задержанный мужчина 1965 года рождения ударил в лицо жителя Орши и угрожал его убить, размахивая топором. Через месяц он изнасиловал работницу сельхозпредприятия.









В милиции сообщают о богатом криминальном прошлом подозреваемого. Так, ранее он носил неформальный статус «смотрящий за Беларусью». Из мест лишения свободы он освободился в феврале 2019 года. В криминальных кругах известен под кличкой Кандыба.





В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.