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В Орше задержали бывшего "смотрящего за Беларусью"
Источник материала: Партизан
Влиятельного криминального авторитета задержали в Орше.
Задержанного подозревают в совершении тяжких преступлений. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
В марте текущего года задержанный мужчина 1965 года рождения ударил в лицо жителя Орши и угрожал его убить, размахивая топором. Через месяц он изнасиловал работницу сельхозпредприятия.
В милиции сообщают о богатом криминальном прошлом подозреваемого. Так, ранее он носил неформальный статус «смотрящий за Беларусью». Из мест лишения свободы он освободился в феврале 2019 года. В криминальных кругах известен под кличкой Кандыба.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.
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Влиятельного криминального авторитета задержали в Орше.
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