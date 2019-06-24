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В Украине выведут из обращения некоторые монеты

25.06.2019 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть средством платежа с 1 октября 2019 года. Об этом сообщил глава Нацбанка этой страны (НБУ) Яков Смолий. "Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет", – отметил Яков Смолий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По его словам, также постепенно выведут из оборота монету номиналом 25 копеек, так как потребность в ней исчезнет при отсутствии пятикопеечной монеты. Однако точных дат вывода 25 копеек из номинала пока не называют.

После завершения процесса изъятия монет и ввода в оборот банкноты 1000 гривен номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, добавили в НБУ. При этом, как отмечают в Нацбанке, изменение банкнотно-монетного ряда не повлияет на инфляцию.

Напомним, Национальный банк Украины, который уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни, планирует постепенно полностью отказаться от бумажных банкноты от 1 до 10 гривен.

 
 
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В Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть средством платежа с 1 октября 2019 года.
 
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