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Представители лесхоза побывали на II Европейских играх

25.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работники ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» посетили с экскурсией город Минск.

Представители трудового коллектива лесхоза стали очевидцами соревнований по художественной гимнастике и акробатике в рамках II Европейских игр в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена». Кроме того, они посетили новый современный комплекс Белорусского государственного музея Великой Отечественной Войны.

Пройдут годы, но эта поездка, бесспорно, останется в памяти каждого, кто, не побоявшись жаркой погоды, поехал поддержать наших спортсменов!

Представители лесхоза побывали на II Европейских играх
Представители лесхоза побывали на II Европейских играх
Представители лесхоза побывали на II Европейских играх
Представители лесхоза побывали на II Европейских играх
Представители лесхоза побывали на II Европейских играх

 
Теги: Минск
 
 
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Работники ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» посетили с экскурсией город Минск. Представители трудового коллектива лесхоза стали очевидцами...
 
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