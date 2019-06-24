Представители лесхоза побывали на II Европейских играх

Источник материала: Газета Авангард

Работники ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» посетили с экскурсией город Минск.

Представители трудового коллектива лесхоза стали очевидцами соревнований по художественной гимнастике и акробатике в рамках II Европейских игр в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена». Кроме того, они посетили новый современный комплекс Белорусского государственного музея Великой Отечественной Войны.

Пройдут годы, но эта поездка, бесспорно, останется в памяти каждого, кто, не побоявшись жаркой погоды, поехал поддержать наших спортсменов!











