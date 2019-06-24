29.06.2019 г., 11.00-16.00, Смолевичское водохранилище — любительские водно-моторные гонки, посвященные Дню молодежи

29.06.2019 г., 18.00, Смолевичское водохранилище — молодежный фестиваль «В ритме лета-2019»,  посвященный Дню молодежи.