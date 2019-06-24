29.06.2019 г., 11.00-16.00, Смолевичское водохранилище — любительские водно-моторные гонки, посвященные Дню молодежи
29.06.2019 г., 18.00, Смолевичское водохранилище — молодежный фестиваль «В ритме лета-2019», посвященный Дню молодежи.
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Мероприятия, посвященные Дню молодежи в г. Смолевичи
25.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
29.06.2019 г., 11.00-16.00, Смолевичское водохранилище — любительские водно-моторные гонки, посвященные Дню молодежи
29.06.2019 г., 18.00, Смолевичское водохранилище — молодежный фестиваль «В ритме лета-2019», посвященный Дню молодежи.
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29.06.2019 г., 11.00-16.00, Смолевичское водохранилище — любительские водно-моторные гонки, посвященные Дню молодежи 29.06.2019 г., 18.00, Смолевичское водохранилище — молодежный...
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