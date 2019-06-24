Рассмотрев заявления Пекалинской, Плисской, Драчковской, Черницкой первичных ветеранских организаций об увековечивании памяти Героев Советского Союза и кавалера трех орденов Славы – уроженцев Смолевичского района, Смолевичский районный Совет ветеранов обратился к Смолевичскому

районному исполнительному комитету с предложением рассмотреть вопрос

о создании аллеи Победы в городе Смолевичи у памятника погибшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны.

Миллионы белорусов, в том числе тысячи смолевичан, сражались с фашистами на фронтах, в партизанских отрядах, в подпольных организациях. 1300 жителей и уроженцев Смолевичского района награждены боевыми орденами и медалями. Пятеро удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это:

КУПРИЯНОВ Петр Иванович, который повторил подвиг Александра Матросова;

ТУМАР Виктор Андреевич, спасая жизнь своих боевых товарищей, бросился под танк со связкой гранат;

АЛЕХНОВИЧ Антон Адамович – летчик-истребитель, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Беларуси, Прибалтики, Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии;

ЗЫЛЬ Василий Константинович – полковник, командир минометного полка. Его подразделение в 1945 году первым форсировало реку Одер в Германии;

СЛОНСКИЙ Евстафий Григорьевич – гвардии майор, заместитель командира стрелкового полка, отличился в боях на Днепре.

ПОТАПОВИЧ Николай Иосифович – сержант, командир отделения разведки, отличился при освобождении Литвы и в боях на территории Германии, полный кавалер трех орденов Славы.

Аллея Победы напомнит нашим современникам о боевых подвигах земляков, учителя смогут проводить здесь уроки мужества, здесь будет проходить прием в пионеры и в члены БРСМ. Каждый смолевичанин, читая эти имена, будет гордиться мужеством своих предков, которые всегда будут служить ярким примером верного служения Родине.

Анна ЧЕЧЕТКИНА, председатель районного Совета ветеранов.