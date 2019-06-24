Правилам дорожного движения научит игра!

Сотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД продолжают вести профилактическую работу среди молодежи. В летний период без внимания правоохранителей не остаются и воспитанники детских оздоровительных лагерей.

В детском лагере «Смена» в ходе увлекательной игры под названием «Я соблюдаю ПДД», инспектор Ирина Стрельцова рассказала воспитанникам о важности соблюдения Правил дорожного движения.





Разделившись на команды, дети соревновались, участвовали в спортивных состязаниях, художественных конкурсах, а также в викторинах по безопасности дорожного движения.

В ходе игры дети из разных команд не только обсуждали спорные дорожные ситуации, но и помогали друг другу решить сложные задачи.





В результате победила дружба, и всех участников ждали приятные сюрпризы и награды. Сотрудники Госавтоинспекции вручили юным участникам дорожного движения полезные подарки, которые помогут сделать путешествие не только безопасным, но и полезным.

Корр. «КС».