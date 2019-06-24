НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ (c 17 по 23 июня 2019 года)

БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано восемь браков, шесть — в Смолевичском отделе загс, два — в Плисском сельисполкоме.

Впервые вступили в брак Владимир Кацубо и Екатерина Узгорок, Виталий Лазарчик и Анна Миклашевская, Артем Белоглазов и Анастасия Розум, Владислав Клияненко и Саманта Почекутова.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано 12 рождений детей

В Драчковском сельисполкоме рождение сына Кирилла, второго ребенка в семье, зарегистрировали Евгений и Алёна Протько из аг.Драчково.

В Усяжском сельисполкоме Иван и Алёна Лысенко из д.Высокое зарегистрировали рождение дочери Каи, первого ребенка в семье.

В Жодинском сельисполкоме Сергей и Анна Ботяновские из аг. Будагово зарегистрировали рождение сына Александра, четвертого ребенка в семье.

В Смолевичском отделе загс:

Николай и Ксения Рыбак зарегистрировали рождение первенца, дочери Алисы;

рождение дочери Марии зарегистрировали Олег и Любовь Кривицкие, в их семье это второй ребенок;

Андрей и Ирина Сонец зарегистрировали рождение первого ребенка, сына Тимофея;

рождение первенца, дочери Ульяны, зарегистрировали Тимофей и Ольга Кудины:

Никита и Ольга Федоровичи зарегистрировали рождение сына Захара, первого ребенка в семье

рождение сына Сергея, второго ребенка в семье, зарегистрировали Павел и Екатерина Малявко;

Геннадий и Мария Дюжие зарегистрировали рождение дочери Ульяны;

Рождение дочери Дарины, пятого ребенка в семье, зарегистрировали Павел и Татьяна Станкевичи;

Василий и Елена Сергеевы зарегистрировали рождение третьего ребенка, дочери Екатерины.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано 7 смертей.

Две смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по одной — Жодинский, Курганский, Озерицко-Слободской, Плисский и Усяжский сельисполкомы.

Заболотским, Зеленоборским, Пекалинским и Драчковским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).



– За минувшую неделю произошло много хороших и радостных событий. Мне посчастливилось побывать на марафоне на Кургане Славы, посвященном 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и получить множество положительных эмоций. А 21- го июня побывала на открытии II Европейских игр – я безмерно рада, что стала частью такого масштабного события. Меня переполняют эмоции и чувство гордости за страну, за наших спортсменов и земляков. Уверена, что это событие останется в памяти навсегда.

А на выходных мы с семьей отправились в поход. Общение с родными и близкими людьми, веселье и смех, воспоминания о детстве – это лишь малая часть прекрасных эмоций, которые мне подарили эти дни.

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