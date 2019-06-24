Сотрудниками филиала Транспортной инспекции по городу Минску и Минской области при проведении контрольно-профилактических мероприятий технического характера 11 и 12 апреля 2019 года в городе Минске в Слуцком направлении были выявлены факты неподчинения сотрудникам филиала Транспортной инспекции по г.Минску и Минской области.

Индивидуальный предприниматель В. 11 апреля 2019 г., находясь в г.Минске, управляя автомобилем «Мерседес», оказал неповиновение законному требованию должностному лицу филиала Транспортной инспекции по г.Минску и Минской области при исполнении им своих полномочий, не подчиненным по службе: не остановился на поданный сигнал диском красного цвета об остановке транспортного средства. Он же, находясь в г.Минске, при проверке автомобиля «Мерседес», осуществлявшим автомобильную перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении по маршруту «Солигорск-Минск», являясь лицом, не подчиненным по службе, воспрепятствовал должностному лицу филиала Транспортной инспекции по г.Минску и Минской области при исполнении ими своих полномочий, в проведении проверки на линии, выразившиеся в отказе о предоставлении и передачи для проверки документов, что предусмотрено п.12.2 и п 13 Правил дорожного движении, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551, п. 26 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972, п.8 Положении о порядке организации и проведении проверок, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510

7 июня 2019 года судьей суда Солигорского района Минской области, в открытом судебном заседании в г.Солигорске, было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении В. в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 23.2, 23.4 КоАП и вынесено постановление наложить на В. на основании ст. 23.2 КоАП административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 15 (пятнадцати) базовых величин на сумму 382 руб. 50 коп. На него же, на основании ст.23.4 КоАП, наложено административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 3 (трех) базовых величин на сумму 86 руб. 50 коп. В силу ст.7.4 КоАП по совокупности правонарушений путем полного сложения на В. наложено административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 18 базовых величин на сумму 459 руб.

Индивидуальный предприниматель Г., 12.04.2019г., находясь в г. Минске, при проверке автомобиля «Мерседес Спринтер», осуществлявшим автомобильную перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении по маршруту «Солигорск-Минск», являясь лицом, не подчиненным по службе, воспрепятствовал должностному лицу филиала Транспортной инспекции по г.Минску и Минской области при исполнении им своих полномочий в проведении проверки на линии, выразившиеся в отказе о предоставлении и передачи для проверки документов, что предусмотрено п.12.2 и п 13 Правил дорожного движении, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551, п. 26 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972, п.8 Положении о порядке организации и проведении проверок, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510.

7 июня 2019 года судьей суда Солигорского района Минской области, в открытом судебном заседании в г.Солигорске было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.2 КоАП РБ, вынесено постановление наложить на Г. административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 15 (пятнадцати) базовых величин на сумму 382 руб. 50 коп.

Нарушения законодательства в области автомобильного транспорта, допущенные перевозчиками, получили справедливую оценку судов.

О. ЯКШЕВИЧ, заместитель начальника филиала Транспортной инспекции Минтранса по г.Минску и Минской области.