В Беларуси повысили цены на книги замечаний и предложений

Источник материала: Tut.by

В Беларуси повышают стоимость книг замечаний и предложений, которые должны быть в наличии у организаций и индивидуальных предпринимателей. Повышение цены предусмотрено постановлением Совмина № 29 от 14 июня этого года.





Цену книги замечаний и предложений повысят с 1 июля. С этого числа она будет стоит 5,5 рубля. Сейчас — 4 рубля.

В последний раз стоимость книг замечаний и предложений повышали в 2015 году.