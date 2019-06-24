|
В Беларуси повысили цены на книги замечаний и предложений
Источник материала: Tut.by
В Беларуси повышают стоимость книг замечаний и предложений, которые должны быть в наличии у организаций и индивидуальных предпринимателей. Повышение цены предусмотрено
Цену книги замечаний и предложений повысят с 1 июля. С этого числа она будет стоит 5,5 рубля. Сейчас — 4 рубля.
В последний раз стоимость книг замечаний и предложений повышали в 2015 году.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цену книги замечаний и предложений повысят с 1 июля. С этого числа она будет стоит 5,5 рубля. Сейчас - 4 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)