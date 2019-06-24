BMW показала купе Vision M Next: таким будет идейный наследник суперкара M1?

Источник материала: Tut.by

Концепты серии Vision — своего рода манифест BMW, с их помощью баварский концерн демонстрирует направления развития своего модельного ряда на ближайшие годы. Сегодня на специальном мероприятии в Мюнхене представлен еще один эффектный шоу-кар, получивший обозначение Vision M Next.





Напомним, что прошлой осенью BMW показала концепт Vision iNext , прообраз будущего электрического «паркетника», новый же шоу-кар представляет собой приземистое купе, во внешности которого не обошлось без отсылки к историческому наследию BMW. Речь идет о прототипе Turbo образца 1972 года, спустя несколько лет перевоплотившегося в суперкар M1 с центральномоторной компоновкой.





Что в итоге получится из Vision M Next? «Это наш взгляд на будущее спортивного вождения», — говорит шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк. Другими словами, в концепте заложены дизайнерские и технологические инновации, которые мы увидим на спортивных моделях следующего поколения, созданных отделением BMW M.





Хорошая новость — у спорткара BMW будущего есть руль, а точнее, штурвал. А вот привычных приборов и даже сенсорных дисплеев тут нет — все данные выводятся на прозрачный стеклянный экран перед водителем и проекционный дисплей с так называемой дополненной реальностью, когда информационные подсказки накладываются на видимые объекты. Разумеется, предусмотрен и беспилотный режим движения.





За движение Vision M Next отвечает 600-сильная гибридная установка, состоящая из бензиновой турбо-«четверки» и пары электродвигателей. Разгон до 100 км/ч у купе занимает три секунды, заявленная максимальная скорость — 300 км/ч, при этом до 100 км концепт способен преодолеть на чистой электротяге.





И все же, пойдет ли Vision M Next в серию? Пока ответа на этот вопрос нет и у самой BMW, но очень похоже на то, что баварцы все же снова вернулись к давней идее по выпуску идейного наследника легендарного M1, который в модельном ряду марки мог бы прийти на смену эффектному, но все же устаревшему i8.