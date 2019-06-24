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Частично возобновить экспорт белорусской нефти планируют до конца июня
25.06.2019 12:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Частично возобновить экспорт белорусской нефти планируют до конца июня, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Приостановка была связана с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».
Как сообщалось ранее, в конце апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.
В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Беларусь и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.
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Частично возобновить экспорт белорусской нефти планируют до конца июня, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Приостановка была связана с ситуацией...
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