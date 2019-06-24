Источник материала: Ежедневник





Частично возобновить экспорт белорусской нефти планируют до конца июня, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Приостановка была связана с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».

Как сообщалось ранее, в конце апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.

В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Беларусь и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.