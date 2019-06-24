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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ДЕТСКИЙ КАСТИНГ!
Источник материала: 21.by
Впервые в Беларуси стартует масштабное детское реалити-шоу «ТОП -МОДЕЛЬ ПО-ДЕТСКИ», где за звание лучших моделей сможет побороться любой ребенок от 6 до 15 лет.
Чтобы стать участницей или участником шоу необходимо записаться на открытый кастинг. Сделать это можно одним из трех способов:
2) Прислать в сообщения официальных групп проекта https://vk.com/topmodelbel https://www.instagram.com/topmodelbel https://www.facebook.com/topmodelbel информацию (контактный телефон, имя и фамилия ребенка, возраст)
3) Прислать на официальную почту проекта topmodelbel@gmail.com информацию (контактный телефон, имя и фамилия ребенка, возраст)
Проект выходит при поддержке модельной и актерской школы Art-FashionAcademy "MademoiselleAdr'i" http://adri.by/
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Впервые в Беларуси стартует масштабное детское реалити-шоу «ТОП -МОДЕЛЬ ПО-ДЕТСКИ», где за звание лучших моделей сможет побороться любой ребенок от 6 до 15 лет. Участников проекта ждут еженедельные видеосъемки, реальные фешн-испытания, фотосессии для известных брендов, модные показы.
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