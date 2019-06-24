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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ДЕТСКИЙ КАСТИНГ!

25.06.2019 13:41 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ДЕТСКИЙ КАСТИНГ!

Впервые в Беларуси стартует масштабное детское реалити-шоу «ТОП -МОДЕЛЬ ПО-ДЕТСКИ», где за звание лучших моделей сможет побороться любой ребенок от 6 до 15 лет.
Участников проекта ждут еженедельные видеосъемки, реальные фешн-испытания, фотосессии для известных брендов, модные показы.
Юные герои проекта смогут увидеть себя в рекламных роликах, поработают с популярными людьми нашей страны и многое другое! С моделями будут сотрудничать самые именитые стилисты, фотографы и дизайнеры. В ходе каждого конкурсного дня будет работать команда экспертов, оценивая навыки модели. В состав жюри приглашены известные белорусские звезды, медийные лица, самые яркие и заметные фигуры fashion бизнеса. Огромное количество сюрпризов и подарков ждёт наших героев.

Чтобы стать участницей или участником шоу необходимо записаться на открытый кастинг. Сделать это можно одним из трех способов:
1) Позвонить по телефонам
+375291071818
+375291301818

2) Прислать в сообщения официальных групп проекта https://vk.com/topmodelbel https://www.instagram.com/topmodelbel https://www.facebook.com/topmodelbel информацию (контактный телефон, имя и фамилия ребенка, возраст)

3) Прислать на официальную почту проекта topmodelbel@gmail.com информацию (контактный телефон, имя и фамилия ребенка, возраст)

Проект выходит при поддержке модельной и актерской школы Art-FashionAcademy "MademoiselleAdr'i" http://adri.by/
Производство программы - компания «Имидж Медиа», работающая уже более 10 лет в видеопроизводстве по заказу ведущих телеканалов Беларуси - ОНТ, БЕЛАРУСЬ 1, БЕЛАРУСЬ 2, БЕЛАРУСЬ 24, БЕЗМУЗТВ и многих других.
Помимо этого в багаже агентства – производство более 1000 видеороликов, съемки кино, выпуск глянцевого журнала XXL, разработка и ведение рекламных компаний более 100 ведущих брендов Беларуси и многое другое http://image-media.by/

 
 
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Впервые в Беларуси стартует масштабное детское реалити-шоу «ТОП -МОДЕЛЬ ПО-ДЕТСКИ», где за звание лучших моделей сможет побороться любой ребенок от 6 до 15 лет. Участников проекта ждут еженедельные видеосъемки, реальные фешн-испытания, фотосессии для известных брендов, модные показы.
 
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