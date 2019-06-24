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США отправили в Персидский залив один из крупнейших в мире десантных кораблей

25.06.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Универсальный десантный корабль USS Boxer класса Wasp направился в район Персидского залива, чтобы усилить Пятый оперативный флот США. Кораблю предстоит патрулировать в акваториях Красного и Аравийского морей и Индийского океана, поскольку все коммуникации в регионе могут оказаться под угрозой в случае эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Об этом пишет Military Watch.


Фото: wikipedia.org

В составе американского флота сейчас семь УДК Wasp, и до недавнего ввода в строй десантного корабля USS America они были самыми большими кораблями этого класса в мире. Имея полное водоизмещение 40 000 тонн, USS Boxer может нести на борту до 20 истребителей. В настоящее время в авиакрыло корабля входят самолеты вертикального взлета и посадки Harrier II, которые к середине 2020-х собираются заменить на стелс-истребители F-35B (также в версии СВВП).

Несмотря на то, что летные характеристики «Харриеров» на сегодняшний день выглядят откровенно слабо (низкая скорость, посредственная маневренность, малая полезная нагрузка), они могут нести на борту довольно мощные вооружения, включая противокорабельные ракеты Sea Sparrow и противовоздушные ракеты AIM-120C.

USS Boxer возглавляет 11-й экспедиционный отряд морской пехоты США, в который входит корабль-док USS John P. Murtha и десантный USS Harpers Ferry. Возможно, корабли объединятся с авианосной ударной группой во главе с кораблем класса «Нимиц» USS Abraham Lincoln, который пришел в район Персидского залива в мае.

 
 
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Он усилит Пятый оперативный флот на случай эскалации конфликта с Ираном.
 
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