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Почта Mail.ru откажется от паролей

25.06.2019 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почта Mail.ru собирается полностью отказаться от паролей при авторизации пользователей, предложив вводить одноразовые коды через push-уведомления или СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.


«Почта Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление. В перспективе планируется полный отказ от пароля, что значительно усилит безопасность сервиса», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в Mail.ru Group, в настоящее время авторизация с помощью пароля не является безопасным методом. Согласно данным компании, в 81% случаев неразрешенный доступ в почтовый ящик случается из-за ненадежного или украденного пароля.

Как пояснили в компании, авторизация через push-уведомления или с помощью СМС подразумевает использование уникального кода, который создается в момент запроса, его действие ограничено по времени и подходит только для разовой авторизации, то есть его невозможно подобрать или угадать.

В Mail.ru Group добавили, что в дальнейшем компания собирается позволить создавать ящики без пароля или отказаться от ввода пароля в уже существующей почте. Кроме того, будут использованы дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных: определения лица, отпечатков пальцев и т.п.

 
 
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Как отметили в Mail.ru Group, в настоящее время авторизация с помощью пароля не является безопасным методом.
 
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