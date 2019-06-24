|
Лукашенко пригласил Путина на закрытие Евроигр, президент России приглашение принял
Источник материала: Интерфакс
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял", - отметили в пресс-службе.
II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Церемония закрытия игр состоится 30 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)