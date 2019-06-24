Источник материала: Интерфакс

Средняя посещаемость главной фан-зоны Европейских игр в Минске, расположенной у Дворца спорта, составляет 30 тысяч человек в день. В то же время посетителей в фан-зоне у "Минск-Арены" пока не так много, как ожидалось, сообщил ведущий специалист управления по церемониям и культурной программе Дирекции II Европейских игр Павел Кореневский.

"В Минске работает три основных фан-зоны: у Дворца спорта, "Чижовка-Арены" и "Минск-Арены". Средняя проходимость главной фан-зоны, у Дворца спорта, составляет свыше 30 тысяч человек в день. А вот такой же активности в зоне у "Минск-Арены", которую мы задумывали как молодежную площадку, пока нет", - сказал Короневский на пресс-конференции во вторник в Минске.

Он уточнил, что первоначально молодежная площадка планировалась на Октябрьской площади, однако организаторам пришлось отказаться от этой идеи и перенести ее к "Минск-Арене". "Возможно, не все знают о ней. Но там прекрасные фуд-траки, отличная молодежная программа, популярные группы. Каждый вечер в 20.00 там начинаются программы, где можно тусоваться и "зависать"", - сказал Кореневский.

Он отметил, что "Минск-Арена" достаточно удалена от центра Минска, однако "транспорт ходит постоянно, его много". "От Дворца спорта до "Минск-Арены" постоянно курсируют бесплатные автобусы", - напомнил представитель Дирекции II Европейских игр.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.