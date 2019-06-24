Парламент Беларуси рассмотрит законопроект, запрещающий не служившим в армии мужчинам прием на госслужбу

Источник материала: Интерфакс

Палата представителей Национального собрания Беларуси рассмотрит законопроект, который предусматривает запрет не служившим в армии мужчинам в приеме на госслужбу и сокращение числа отсрочек для призывников.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, в предстоящую среду депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".

В обосновании к законопроекту, которое опубликовала депутат Анна Канопацкая, говорится, что в документе затрагиваются вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу, а также вопросы с установлением ограничений занятия определенными видами деятельности гражданами, уклонявшимися от призыва.

Так, законопроектом предполагается ввести принцип одноразовости предоставления отсрочки для продолжения образования.

"Закрепляется принцип одноразовости предоставления отсрочки для получения образования учащимся, получающим профессионально-техническое образование, среднее специальное образование в очной форме получения образования, студентам, получающим высшее образование I ступени в очной форме получения образования, а также обучающимся в учебных заведениях за границей. Таким образом, гражданин для получения любого из указанных видов уровней образования получит отсрочку только один раз на период обучения", - отмечено в документе.

Кроме того, в законопроекте содержится норма о запрете на прием на госслужбу лиц, уклонившихся от воинского призыва. Такие граждане также не смогут служить в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

В обосновании к законопроекту отмечено, что "в последние годы в органах государственного управления возрастает число руководителей, которые не проходили военную службу, службу в резерве или иным образом не получили военную подготовку" и "карьера государственного служащего в нашей стране никак не связана с исполнением им самим воинского долга".

"Вместе с тем, согласно законодательству, например, председатель областного (городского, районного) исполнительного комитета в военное время является председателем местного Совета обороны, начальником зоны (района) территориальной обороны, в связи с чем он должен разбираться в военных вопросах и уметь управлять подчиненными территориальными войсками", - подчеркнуто в документе.

Разработчики законопроекта уверены, что его принятие позволит "обеспечить Вооруженные Силы необходимым количеством призывных ресурсов; повысить мотивацию граждан к своевременному прохождению мероприятий по призыву на воинскую службу".

В этой связи они констатировали, что по итогам призывной кампании, прошедшей весной 2018 года, потребность войск в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%. При этом комплектование войск осуществлялось за счет свободных остатков после осеннего призыва 2017 года.

В ходе прошедшего осеннего призыва 2018 года подлежало вызову на призывные комиссии только 31% состоящих на воинском учете призывников. При этом 104 802 человека (44,7%) имели отсрочки от призыва по различным основаниям, в том числе для продолжения образования 83 948 человек. (80,1%).