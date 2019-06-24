Центр длительной реабилитации накрозависимых может появиться в Беларуси до конца года

Источник материала: Интерфакс

МВД Беларуси выступило инициатором создания центра длительной реабилитации наркозависимых на базе РНПЦ психического здоровья, он может появиться до конца 2019 года, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и борьбе с торговлей людьми Геннадий Казакевич.

"До недавнего времени в республике не существовало методик длительного лечения, реабилитации и ресоциализации зависимых. Их просто не было. МВД выступило с инициативой, и мы с удовлетворением констатируем, что нашу инициативу поддержало Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты, о создании центра с длительной реабилитацией", — заявил Казакевич на пресс-конференции в Минске.

По его словам, реабилитация будет двухкомпонентной: изначально будут решаться медицинские вопросы, начиная с детокса и заканчивая оказанием медицинской помощи на первоначальном этапе. А затем будет начинаться длительный период, до полугода, социальной реабилитации: восстановление социальных связей, документов, определение дальнейшего места жительства и работы.

Казакевич отметил, что первоначально данный центр будет ориентирован на Минск и Минскую область. В будущем методика может быть распространена на другие регионы страны.

По словам Геннадия Казакевича, "Медицинская компонента, а именно методики, уже проработана. С пациентами будет работать мультидисциплинарная команда медиков. Сейчас ведется отработка социальной компоненты центра", - рассказал представитель МВД.

Он добавил, что к социальной реабилитации будут привлекаться и общественные организации.

Также МВД совместно с организациями ООН начало исследовать проблемы наркомании.

"Задач исследования три: оценить уровень наркоугрозы, дать прогноз развития ситуации, выработать конкретные рекомендации, которые мы сможем внести в двухлетний комплексный план. Это будет первое комплексное исследование как таковое, которое будет проведено не только с учетом криминологического аспекта, но и медицинского, социологического", — сказал Казакевич.