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На Дне России в рамках Евроигр в Минске белорусов научат играть в русский шар

25.06.2019 12:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На Дне России, который пройдет в рамках Европейских игр в Минске 29 июня, белорусов научат правильно играть в русский шар, познакомят с русскими традициями и расскажут, как правильно есть ягоды, сообщил  пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев на пресс-конференции в Минске во вторник.

"Мы готовим в этот день много интересного. В празднике, который пройдет в главной фан-зоне у Дворца спорта, примут участие наши чемпионы, руководители Олимпийского комитета, известные артисты. Среди развлечений мы предложим всем посетителям научиться играть в русский шар. Правила этой игры они узнают на месте. Там же, освоив их, можно будет принять участие в турнире по русскому шару", - рассказал Маскалев.

По его словам, много в этот день у Дворца спорта будет посвящено теме здоровья, в частности - пользе сезонных ягод. О том, как их лучше применять, расскажет известный кулинар.

Кроме того, состоится выступление Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, добавил пресс-секретарь.

Основные мероприятия в фан-зоне у Дворца спорта начнутся в 20.00, однако уже с 10.00 здесь будет открыт шатер для ознакомления с русскими традициями, отметил он.

Организаторы Дня России обещают много интересных мероприятий и для детей – будет функционировать детская площадка, для маленьких посетителей – игры, аквагрим и мыльные пузыри.

"Мы рассчитываем, что к нам придут и большое количество болельщиков, и спортсмены, которые уже выступят на Европейских играх и еще не уедут домой", - отметил Маскалев.

 
Теги: Минск
 
 
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На Дне России, который пройдет в рамках Европейских игр в Минске 29 июня, белорусов научат правильно играть в русский шар, познакомят с русскими традициями и...
 
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