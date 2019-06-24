|
Архитектурно-планировочная концепция строительства 3-х многоквартирных жилых домов по ул. Набережной в г. Кобрине
25.06.2019 — Разное | Кобринский вестник
Источник материала: Кобринский вестник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архитектурно-планировочная концепция строительства 3-х многоквартирных жилых домов по ул. Набережной в г. Кобрине
Архитектурно-планировочная концепция строительства 3-х многоквартирных жилых домов по ул. Набережной в г. Кобрине
|
Свежие газеты
Архив (Разное)