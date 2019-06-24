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В Верхнедвинском районе введён запрет на посещение лесов

25.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинском районе введён запрет на посещение лесов

В связи с продолжительным отсутствием осадков решением районного исполнительного комитета № 518 от 19 июня 2019 г. введен запрет на посещение лесов. Запрещается:
1. Нахождение граждан в лесных массивах.
2. Въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь».
Информацию о действии запрета либо его снятии уточняйте по номеру 6-17-39, а также на сайте ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз». Лица, нарушившие запрет, будут привлечены к административной ответственности. Штраф – до 25 б/в (637.50 руб.).
Данное решение вступает в законную силу с 20 июня 2019 г.

 
 
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> В связи с продолжительным отсутствием осадков решением районного исполнительного комитета № 518 от 19 июня 2019 г. введен запрет на посещение лесов. Запрещается: 1....
 
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