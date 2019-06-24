В Верхнедвинском районе введён запрет на посещение лесов

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В связи с продолжительным отсутствием осадков решением районного исполнительного комитета № 518 от 19 июня 2019 г. введен запрет на посещение лесов. Запрещается:

1. Нахождение граждан в лесных массивах.

2. Въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь».

Информацию о действии запрета либо его снятии уточняйте по номеру 6-17-39, а также на сайте ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз». Лица, нарушившие запрет, будут привлечены к административной ответственности. Штраф – до 25 б/в (637.50 руб.).

Данное решение вступает в законную силу с 20 июня 2019 г.