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В Верхнедвинском районе введён запрет на посещение лесов
25.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В связи с продолжительным отсутствием осадков решением районного исполнительного комитета № 518 от 19 июня 2019 г. введен запрет на посещение лесов. Запрещается:
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> В связи с продолжительным отсутствием осадков решением районного исполнительного комитета № 518 от 19 июня 2019 г. введен запрет на посещение лесов. Запрещается: 1....
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