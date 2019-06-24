Под Атлантическим океаном нашли огромный слой пресной воды

Источник материала: Tut.by

Под солеными водами Атлантического океана недалеко от побережья США геологи обнаружили гигантский скрытый от глаз слой пресной воды. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале Nature.



Изображение: Kris Guico / unsplash.com

Сигналы о пресной воде в этой области впервые появились в 1970-х, но до сих пор никто не подозревал, что этот огромный резервуар, запертый в пористой скале, может проходить почти по всей протяженности северо-востока США.

Ученые из Колумбийского университета провели исследование у берегов Нью-Джерси и Массачусетского острова Мартас-Винъярд. Используя электромагнитный приемник, размещенный на исследовательском судне Marcus G. Langseth, команда изучала морские залежи грунтовых вод, погребенные в отложениях под континентальными шельфами.

Исследователи сфокусировались на измерении электропроводности воды. Как известно, морская вода благодаря растворенным в ней солям лучше проводит электрический ток, чем пресная. Таким образом, измерения электропроводности в водах под океаническим дном в разных местах могут рассказать о протяженности «пресной зоны».



Карта расположения пресного водяного горизонта /(c)Gustafson et al., Scientific Reports, 2019

В течение 10 дней ученые проводили измерения грунтовых вод и выяснили, что слой пресной воды простирается на 350 километров вдоль побережья США и содержит около 2800 кубических километров вещества. Однако измерения таким методом требуют непосредственного контакта с подземными водами, для чего нужно бурить скважины. Из-за высокой трудоемкости получения данных ученым удалось измерить соленость подземных вод только на двух участках побережья.

Для получения более точных данных о подземном слое воды нужно провести как минимум несколько десятков измерений в разных областях побережья. Сейчас ученые могут утверждать лишь то, что «пресная зона» простирается на 350 километров, но в реальности ее размер может оказаться значительно больше.