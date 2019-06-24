﻿ МВД отмечает высокую латентность наркомании в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД отмечает высокую латентность наркомании в Беларуси

25.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

МВД отмечает высокую латентность наркомании в Беларуси

Высокую латентность в Беларуси такого социального явления, как наркомания, отметил на пресс-конференции начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уровень наркоугрозы в стране по-прежнему сохраняется. Количество наркотиков, которое мы изымаем, год от года увеличивается. Наша страна рассматривается не только как рынок сбыта, но и как страна транзита и производства. И мы констатируем, что латентность наркомании как социального явления чрезвычайно высока», — сказал Геннадий Казакевич.

Республиканский центр наркологического мониторинга и превентологии провел исследование среди потребителей инъекционных наркотиков. Выяснилось, что в среднем на одного наркозависимого, который состоит на учете, приходится около пяти человек его окружения вне соответствующего медобслуживания. Когда изучались причины, препятствующие обращению к врачу, респондентами были названы страх постановки на учет, боязнь попасть в поле зрения МВД, боязнь ареста, отсутствие анонимности, осуждающее мнение социума.

«Ошибочно полагать, что каждый обратившийся к наркологам наркозависимый автоматически попадает в поле зрения органов внутренних дел. Это заблуждение, — обратил внимание Геннадий Казакевич. — В нашей стране существует возможность получения медпомощи либо низкопороговых услуг абсолютно анонимно. Достаточно сказать, что только в одну общественную организацию «Позитивное движение» в Минске за год обращаются примерно 20 тыс. потребителей только инъекционных наркотиков. Причем мы не ставим себе целью этих граждан идентифицировать».

По оценкам Глобального фонда, в Беларуси около 65 тыс. потребителей инъекционных наркотиков, по данным Академии МВД — 88,5 тыс. В медучреждениях же, по статистике на 2018 год, на учете с синдромом наркотической зависимости находятся свыше 7,6 тыс. человек, по причине употребления с вредными последствиями — более 4,8 тыс.

Координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков заметил, что в некоторых странах для людей, задержанных с наркотиками, существуют альтернативы уголовному преследованию. «Например, в Эстонии еще на этапе задержания человека, который употребляет наркотики, предлагается варианты: либо он идет в медучреждение, где ему будут оказывать комплекс услуг, либо идет через систему правосудия. На этапе вынесения приговора человек в некоторых странах может принимать участие в программе лечения для досрочного освобождения. Приговор может быть отложен или приостановлен, пока подсудимый участвует в лечении под судебным надзором. То есть есть целый ряд примеров, когда это можно изменить», — рассказал Вячеслав Граньков.

Геннадий Казакевич в свою очередь подчеркнул, что МВД Беларуси в оценке своей деятельности давно ушло от чисто криминологических данных: «Пришли к пониманию, что о степени успешности нашей работы говорит уровень наркоугрозы в стране в целом. А это целый комплекс показателей. С момента изменения законодательства в 2014 году количество передозировок в нашей стране уменьшилось в четыре раза, а среди несовершеннолетних — в 22. Это абсолютно объективный медицинский показатель, который никак не связан с какой-то уголовной статистикой».

«Количество передозировок со смертельным исходом на сто тысяч населения в нашей стране — 0,3. В той же Эстонии, на которую ссылался коллега, — 10,3, а в США — 16,1. Это официальная медицинская статистика», — констатировал правоохранитель.

Он добавил, что более половины из выявляемых наркопреступлений — это сбыт. «Мы активно выявляем сбытовые цепочки, группы. Потому что абсолютно согласны с мнением мирового сообщества о том, что наркомания — это социальная проблема, болезнь. Наркоман, человек, которые в немедицинских целях употребляет наркотики, в первую очередь нуждается в лечении, а уже потом в каком-то уголовном наказании. Поэтому направили свои усилия на выявление сбытчиков», — пояснил Геннадий Казакевич.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокую латентность в Беларуси такого социального явления, как наркомания, отметил на пресс-конференции начальник главного управления по наркоконтролю и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика