МВД отмечает высокую латентность наркомании в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Высокую латентность в Беларуси такого социального явления, как наркомания, отметил на пресс-конференции начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА .

«Уровень наркоугрозы в стране по-прежнему сохраняется. Количество наркотиков, которое мы изымаем, год от года увеличивается. Наша страна рассматривается не только как рынок сбыта, но и как страна транзита и производства. И мы констатируем, что латентность наркомании как социального явления чрезвычайно высока», — сказал Геннадий Казакевич.

Республиканский центр наркологического мониторинга и превентологии провел исследование среди потребителей инъекционных наркотиков. Выяснилось, что в среднем на одного наркозависимого, который состоит на учете, приходится около пяти человек его окружения вне соответствующего медобслуживания. Когда изучались причины, препятствующие обращению к врачу, респондентами были названы страх постановки на учет, боязнь попасть в поле зрения МВД, боязнь ареста, отсутствие анонимности, осуждающее мнение социума.

«Ошибочно полагать, что каждый обратившийся к наркологам наркозависимый автоматически попадает в поле зрения органов внутренних дел. Это заблуждение, — обратил внимание Геннадий Казакевич. — В нашей стране существует возможность получения медпомощи либо низкопороговых услуг абсолютно анонимно. Достаточно сказать, что только в одну общественную организацию «Позитивное движение» в Минске за год обращаются примерно 20 тыс. потребителей только инъекционных наркотиков. Причем мы не ставим себе целью этих граждан идентифицировать».

По оценкам Глобального фонда, в Беларуси около 65 тыс. потребителей инъекционных наркотиков, по данным Академии МВД — 88,5 тыс. В медучреждениях же, по статистике на 2018 год, на учете с синдромом наркотической зависимости находятся свыше 7,6 тыс. человек, по причине употребления с вредными последствиями — более 4,8 тыс.

Координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков заметил, что в некоторых странах для людей, задержанных с наркотиками, существуют альтернативы уголовному преследованию. «Например, в Эстонии еще на этапе задержания человека, который употребляет наркотики, предлагается варианты: либо он идет в медучреждение, где ему будут оказывать комплекс услуг, либо идет через систему правосудия. На этапе вынесения приговора человек в некоторых странах может принимать участие в программе лечения для досрочного освобождения. Приговор может быть отложен или приостановлен, пока подсудимый участвует в лечении под судебным надзором. То есть есть целый ряд примеров, когда это можно изменить», — рассказал Вячеслав Граньков.

Геннадий Казакевич в свою очередь подчеркнул, что МВД Беларуси в оценке своей деятельности давно ушло от чисто криминологических данных: «Пришли к пониманию, что о степени успешности нашей работы говорит уровень наркоугрозы в стране в целом. А это целый комплекс показателей. С момента изменения законодательства в 2014 году количество передозировок в нашей стране уменьшилось в четыре раза, а среди несовершеннолетних — в 22. Это абсолютно объективный медицинский показатель, который никак не связан с какой-то уголовной статистикой».

«Количество передозировок со смертельным исходом на сто тысяч населения в нашей стране — 0,3. В той же Эстонии, на которую ссылался коллега, — 10,3, а в США — 16,1. Это официальная медицинская статистика», — констатировал правоохранитель.

Он добавил, что более половины из выявляемых наркопреступлений — это сбыт. «Мы активно выявляем сбытовые цепочки, группы. Потому что абсолютно согласны с мнением мирового сообщества о том, что наркомания — это социальная проблема, болезнь. Наркоман, человек, которые в немедицинских целях употребляет наркотики, в первую очередь нуждается в лечении, а уже потом в каком-то уголовном наказании. Поэтому направили свои усилия на выявление сбытчиков», — пояснил Геннадий Казакевич.

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