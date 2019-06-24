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Открыт прием заявок на 9-ый веломарафоне «Суседзі»!

25.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Открыт прием заявок на 9-ый веломарафоне «Суседзі»!

Форму заявки можно заполнить на главной странице марафона
 
Соревнования проводятся на четырех различных дистанциях
 

«Марафон» (~70 км), «Полумарафон» (~40 км), «Фит-марафон» (~23 км), и «Мини-марафон» (~7 км). Для самых маленьких — «Детский велозаезд» (~100 м).

Дополнительная информация
 
Карта проезда из Гродно до шлюза Домбровка на Августовском канале
 
 

Элементы и знаки, используемые при разметке

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Форму заявки можно заполнить на главной странице марафона   Соревнования проводятся на четырех различных дистанциях   «Марафон» (~70 км), «Полумарафон» (~40 км),...
 
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