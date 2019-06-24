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Открыт прием заявок на 9-ый веломарафоне «Суседзі»!
25.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Форму заявки можно заполнить на
Соревнования проводятся на четырех различных дистанциях
«Марафон» (~70 км), «Полумарафон» (~40 км), «Фит-марафон» (~23 км), и «Мини-марафон» (~7 км). Для самых маленьких — «Детский велозаезд» (~100 м).
Дополнительная информация
Карта проезда из Гродно до шлюза Домбровка на Августовском канале
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Форму заявки можно заполнить на главной странице марафона Соревнования проводятся на четырех различных дистанциях «Марафон» (~70 км), «Полумарафон» (~40 км),...
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