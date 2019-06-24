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«Европейские забеги» #velcombegom досрочно пробежали 200 000 километров в помощь детям на рекордную сумму в 200 000 рублей

25.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Участники благотворительного проекта «Европейские забеги» #velcombegom досрочно преодолели рубеж в 200 000 километров.

За 7 дней до окончания акции белорусы и иностранные участники акции гарантировали перечисление финансовой помощи от компании velcom | A1. 24 июня сертификаты на общую сумму 200 000 рублей были вручены бенефициарам акции – центрам, в которых обучаются дети-спортсмены с ограниченными возможностями. Награждение состоялось в рамках медальной церемонии II Европейских игр для лучших легкоатлетов.

В год пятилетнего юбилея #velcombegom стал по-настоящему международным – акция «Европейские забеги» прошла в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и стала их настоящей пара-составляющей. В помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями пробежали не только белорусы, но и спортсмены-участники и гости II Европейских игр. В общий результат «Европейских забегов» включены и все легкоатлетические дистанции II Европейских игр – а это без малого 350 километров, а также вся дистанция эстафеты «Пламя мира» по территории Беларуси – более 7700 километров.



По итогам акции компания velcom | A1 окажет благотворительную помощь Республиканскому центру олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельскому областному центру олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Сумма благотворительной помощи составит 200 000 рублей, по 100 000 каждому учреждению-бенефициару.

«Благотворительный проект #velcombegom уже 5 лет зовет белорусов пробежать в помощь детям. За это время проект стал флагманом в продвижении бега и здорового образа жизни, крупнейшим благотворительным проектом, участие в котором может принять каждый житель нашей страны. В прошлом году мы охватили всю Беларусь акцией «Бегущие города». В этом году проект вышел на международный уровень вместе со значимым спортивным событием – II Европейскими играми. Мы искренне благодарны всем участникам, поддержавшим акцию в помощь детям своим личным примером, жителям больших и малых городов, участникам и гостям II Европейских игр, которые также приняли участие в нашем проекте», – подчеркнул первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. Это одна из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам всех благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 700 000 рублей получили 18 учреждений, в которых лечение, реабилитацию и обучение проходят дети из всех регионов Беларуси.



«Европейские забеги» проводятся компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. «Европейские забеги» #velcombegom в этом году стартовали вместе с этапами эстафеты «Пламя мира» и с 12 мая по 20 июня посетили каждый регион нашей страны, были проведены в каждом крупном городе и знаковом для нашей страны месте. Второй этап акции стартовал с началом II Европейских игр 21 июня.

В символических забегах проекта «Европейские забеги», которые проходили вместе с эстафетой «Пламя мира» приняли участие и сотни знаменитых факелоносцев, в том числе и директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, легкоатлетка, чемпионка мира и Европы Марина Арзамасова, гимнастка, многократный призёр чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта, прославленный биатлонист Вадим Сашурин, знаменитый метатель молота Иван Тихон и многие другие.

Пробежали в помощь детям и другие знаменитые спортсмены: чемпион и многократный призер Паралимпийских игр лыжница Людмила Волчек, серебряный призер Олимпийских игр гимнастка Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле легкоатлет Игорь Лапшин, прославленная бегунья на длинные дистанции Ольга Мазуренок, белорусский хоккеист Александр Китаров и многие другие. Проект поддержали олимпийская чемпионка биатлонистка Динара Алимбекова, победительница II Европейских игр Эльвира Герман и многие другие.

«Я благодарен организаторам акции «Европейские забеги» и всем ее участникам, пробежавшим в помощь детям. Белорусы славятся своей отзывчивостью и желанием помочь. Особенно если это помощь детям. Именно нашим воспитанникам в будущем предстоит отстаивать честь страны на международных спортивных аренах. Такие инициативы, особенно на региональном уровне, крайне важны – мы рады, что компания velcom | A1 не только оказывает благотворительную помощь, но и привлекает к этому жителей нашей страны», – отметил директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Дмитрий Кожемяко.

Ознаменовался пятый юбилейный сезон проекта #velcombegom и яркими рекордами и необычными забегами. Так, самым активным участником стал Петр Рагойша, который только в рамках «Европейских забегов» смог своим каждодневным бегом пополнить копилку акции более чем на 1000 километров, а общий его вклад в проект за последние 5 лет составил более 10 000 километров! Светлана Пухаева записала свои километры в копилку «Европейских забегов» с заснеженной вершины Эльбруса, тысячи экскурсионных шагов в общей копилке принадлежат старшеклассникам – участникам проекта velcom YOUTH, посетившим конференцию TEDx в Австрии.

В соответствии с условиями, акция «Европейские забеги» продолжается до самого конца II Европейских игр – по 30 июня 2019 года, а это значит, что каждый может выходить на пробежки, делиться результатами в социальных сетях с хештегами и помогать в продвижении идеи бега в целях благотворительности.


 
 
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Участники благотворительного проекта «Европейские забеги» #velcombegom досрочно преодолели рубеж в 200 000 километров.
 
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