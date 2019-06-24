«Фигура сейчас лучше, чем была до двух родов». Минчанка о том, как в декрете полюбила тренажерку

Источник материала: Tut.by

В 23 года минчанка Виолетта Янковская — мама двоих детей. Она прислала в редакцию свою историю о том, как после вторых родов худела с 75 до 58 кг — и поделилась советами для тех, кто хочет прийти в форму в декрете.



Фото: из личного архива

— В 2016 году, до беременности, мой вес был 71−72 кг. Спортом я тогда не занималась: казалось, это совсем неинтересно. Я работала в общепите: кругом одни запахи вкусной еды, как удержаться перед свежей сдобой? — улыбается Виолетта. — Когда узнала о беременности, начала «топтать» булки и сладости еще больше: нас же теперь двое.

Минчанка говорит: за то, как рождение ребенка изменит ее фигуру, долгое время совсем не переживала. До тех пор, пока за пару дней до родов не стала на весы, — 95 кг.

— Стало страшно: не каждый мужик столько весит! — вспоминает Виолетта. — Когда приехала из роддома, снова взвесилась: 85 кг. Стало полегче.

С маленьким ребенком ни сил, ни времени на правильное питание не оставалось. Помогла мама Виолетты, которая взялась готовить полезные блюда. Калории минчанка не считала, просто отказалась от мучного, сладкого, соли и жирного мяса.

Обычное меню на день: Завтрак: овсянка на воде или гречка без сахара и соли; Обед: легкий суп, отварная курица с салатом (или картофель с салатом); Ужин: запеченная рыба с овощами; Перекусы: фрукты, немного орешков, сыр.

Такой режим питания плюс постоянные прогулки с коляской — и через семь месяцев минчанка весила 68 кг. А в сентябре 2017 года — вторая беременность.

— Теперь я уже понимала: не стоит есть, что попало. Иначе опять рожать в весе 95 кг. Придерживалась здорового питания и изредка баловала себя. Как результат, за беременность набрала не 22 кг — а 13. Вес после родов — 75 кг.



Фото: из личного архива

В феврале этого года молодая мама записалась в тренажерный зал.

— Объяснить это желание не могу: никто не заставлял, не настаивал. Просто захотелось стать лучше и сильнее, в том числе морально. Доказать, что, если становишься мамой, то время на себя найти можно и нужно. Изначально было тяжело. Потела. Уставала очень сильно. Но внутри сама себе говорила: назад дороги нет.

Виолетта ходила в зал трижды в неделю, занималась под наблюдением инструктора. Детей оставляла под присмотром бабушек.

— Каждая тренировка — как будто в люди вышла, на дискотеку — улыбается минчанка. — Все-таки от постоянного сидения дома устаешь. Но заботиться о детях я тоже успевала. По утрам становилась на весы: видела, что цифры меняются. Это еще больше мотивировало. Через три месяца вес упал до 63 кг. Размер одежды сменился с L на M, зеркало отражало совсем другую меня.

К июню, когда Виолетта решила сменить зал, на тренировки подтянулся и муж.



Фото: из личного архива героини

— Сейчас мой вес около 58 кг — то есть меньше, чем я весила до первой беременности, — уточняет Виолетта. — Да, есть небольшие растяжки из-за маленького перерыва между беременностями: если присмотреться, можно заметить их на животе и ногах. В целом, я считаю, сейчас моя фигура — куда лучше, чем до родов: стройная и подтянутая.

Но главное, что упражнения стали для меня в удовольствие, а зал — местом, где можно встретить людей сильным духом. И себя я тоже считаю сильной: смогла побороть лень и стать лучше, чем была. И роды в этом мне только помогли.

Советы из опыта Виолетты 1. Не переедайте во время беременности. 2. Не бойтесь и не стесняйтесь тренажерного зала после родов: не думайте, что там все будут лучше и сильнее вас. 3. Не торопите результаты. «Я себе сказала: первые три месяца изменений в зеркале вообще не увидишь. Сходил на тренировку, и тут же мышцы — нет, спорт так не работает. Все придет, но нужно терпение».