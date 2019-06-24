Комары в качестве «жертв» чаще выбирают людей в черном

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Энтомолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах со ссылкой на исследования коллег рассказал, как именно комары выбирают свою «жертву», пишет mk.ru. Этих критериев два. И один из них поможет сократить количество укусов.





Если рядом с комаром отсутствует тот, у кого бы ему хотелось отпить крови, насекомое ориентируется по неуловимому для человека легкому запаху углекислого газа. Когда же комар попадает в место, где есть люди, он получает чрезвычайно детальное представление о каждом из них, и выбирает претендента на укус по более чем 300 компонентам его «аромата».

По словам ученых, на эпидермисе любого человека находится большое скопление микробов, причем состав у каждого свой. В 2011 году стало известно, что комары больше предпочитают тех, чей состав бактерий на коже более однородный. Чтобы обнаружить этот факт, ученые провели ряд соответствующих экспериментов. Оказалось, что такая разница имеется, в первую очередь, между мужчинами. Состав бактерий на коже определяет ряд факторов, некоторые из них связаны с генетическими вариациями, а другие зависят от окружающей среды. К тому же, бывает, что и само однообразие (или же разнообразие) микроорганизмов на коже может создавать условия для тех или иных конкретных бактерий.

Йуп ван Лун говорит, что человек вряд ли может определить состав бактерий на своем эпидермисе, однако, судя по последнему исследованию, может хотя бы в какой-то мере контролировать ситуацию. Комары очень падки на черный цвет, так что выбирая одежду в светлых тонах, укусы можно минимизировать.