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На «батюшку со свастикой» из Гатово завели уголовное дело о педофилии

25.06.2019 14:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На священника Константина Бурыкина, которого знают как «батюшку со свастикой», завели новое уголовное дело, пишет TUT.by. Его подозревают в сексуальных связях с детьми.

Кто такой «батюшка со свастикой»?

Константина Бурыкина – православный священник-спортсмен из Гатово, без беларуского гражданства: он россиянин. Какое-то время назад он был духовным наставником в неонацистской организации «Русское национальное единство», а в 2014 году стало известно, что продолжал поддерживать с ней связи. Его задержали в ноябре 2016-го: тогда он возглавлял «Белорусскую федерацию пауэрлифтинга».

В ходе расследования силовики нашли дома у Константина диски с военной хроникой Третьего рейха, люстру в виде свастики в рабочем кабинете, а также увидели свастику-татуировку на груди. Там же обнаружили пистолет, револьвер и патроны. Бурыкина признали виновным именно в незаконном хранении оружия и приговорили к трем годам колонии усиленного режима.

Весной этого года, милиця рассказала, что в 2014-2016 годах, когда Константин был заместителем главы «Белорусской федерации пауэрлифтинга», он присвоил себе деньги, которые предназначались спортсменам. Ущерб составил 17,5 тысячи рублей, за это ему грозил тюремный срок до семи лет.

Что теперь?

На мужчину завели новую «уголовку»: по части третьей статьи 167 УК РБ. Предполагают, что он долгое время насиловал несовершеннолетнюю девочку. Бурыкину это чревато до лишением свободы до 15 лет – вдобавок к тому, что у него есть на данный момент.

Фото: id223367637, «ВКонтакте».

 
 
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На священника Константина Бурыкина, которого знают как «батюшку со свастикой», завели новое уголовное дело, пишет TUT.by. Его подозревают в сексуальных связях с...
 
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