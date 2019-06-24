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На «батюшку со свастикой» из Гатово завели уголовное дело о педофилии
Источник материала: KYKY>
На священника Константина Бурыкина, которого знают как «батюшку со свастикой», завели новое уголовное дело,
Кто такой «батюшка со свастикой»?
Константина Бурыкина – православный священник-спортсмен из Гатово, без беларуского гражданства: он россиянин. Какое-то время назад он был духовным наставником в неонацистской организации «Русское национальное единство», а в 2014 году стало известно, что продолжал поддерживать с ней связи. Его задержали в ноябре 2016-го: тогда он возглавлял «Белорусскую федерацию пауэрлифтинга».
В ходе расследования силовики нашли дома у Константина диски с военной хроникой Третьего рейха, люстру в виде свастики в рабочем кабинете, а также увидели свастику-татуировку на груди. Там же обнаружили пистолет, револьвер и патроны. Бурыкина признали виновным именно в незаконном хранении оружия и приговорили к трем годам колонии усиленного режима.
Весной этого года, милиця
Что теперь?
На мужчину завели новую «уголовку»: по части третьей статьи 167 УК РБ. Предполагают, что он долгое время насиловал несовершеннолетнюю девочку. Бурыкину это чревато до лишением свободы до 15 лет – вдобавок к тому, что у него есть на данный момент.
Фото: id223367637, «ВКонтакте».
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На священника Константина Бурыкина, которого знают как «батюшку со свастикой», завели новое уголовное дело, пишет TUT.by. Его подозревают в сексуальных связях с...
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