В Минске показывают фильм «Дылда», на который режиссёра вдохновила книга Алексиевич

Источник материала: KYKY

В минский прокат на прошлой неделе вышел фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Это второй фильм Балагова после тепло принятой в Каннах ленты «Теснота». Кантемиру всего 27 лет, он родом из Нальчика, но интересуют его довольно тяжелые темы – отношения родственников и очень близких людей, Чеченская война, Вторая мировая. Если «Теснота» касалась Чечни, то действие «Дылды» начинается в 1945 году в послевоенном Петербурге. Редакция KYKY посмотрела ленту в Falcon Club Бутик Кино – и даёт краткое описание работы, чтобы зритель знал, чего ожидать.

Две подруги, вернувшиеся с фронта, живут в одной комнате, работают в госпитале и пытаются сохранять хрупкие и довольно созависимые отношения. Для человека мирного времени происходящее в кино будет казаться жутким – но таким и хотел Балагов показать годы после войны: Союз победил, но кому жить в сказочном мирном будущем – пока непонятно. На эту ленту режиссера вдохновила (именно вдохновила, а не легла в основу) книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» – знакомые с творчеством Светланы Александровны читатели поймут, что легким фильм не назовешь.

При этом фильм очень красив визуально, хоть иногда это и кажется театральностью. Главная героиня Ия (это она носит кличку Дылда из-за своего роста) и ее подруга Маша оказываются в ситуации потери ребенка – и Маша решает, что Ия должна родить «нового», потому что «он нас вылечит». Из-за множества абортов сама Маша не может иметь детей, но ее агрессивное желание создать новую жить приводит к очень негуманному (но есть ли в то время такое понятие) решению. Дальше сюжет рассказывать не имеет смысла – всё это нужно видеть самому.

Однозначно фильм Балагова – это кинематограф нового поколения, которое не просто не превозносит войну, а хочет максимально удалиться от нее. И показать, как она ломает людей и их восприятие простых и детских категорий «добра/зла». К слову, хоть в фильме нет ни одного упоминания Ленина и Сталина, все газеты, плакаты и машины в кадре – оригиналы вещей того времени. Даже трамвай настоящий, из музея.

Если вы любите готовиться к просмотру новых лент, изучая личность режиссера и его предыдущие работы, посмотрите фильм «Теснота» и недавнее интервью Кантемира Юрию Дудю. В минских кинотеатрах фильм идет до 3 июля – успейте его посмотреть.