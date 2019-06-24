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Рассказываем, где в Минске откроется второй магазин H&M

25.06.2019 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Неделю назад мы писали, что осенью H&M точно придет в Беларусь. И даже назвали адрес первого магазина: торговый центр «Галерея» по адресу проспект Победителей, 9. Теперь журналисты TUT.by узнали, где откроется второй магазин шведского бренда.

Где еще появится H&M?

Источники говорят, что следующий адрес – торговый центр Palazzo, который находится на пересечении улиц Орловской и Тимирязева, недалеко от Дворца Независимости. Сейчас он еще не работет, а когда откроется – неизвестно (возможно, уже этим летом). Предположительно объект займет два этажа, а его площадь составит около 2,5 тысячи «квадратов». Между уровнями планируют установить лифт.

В Palazzo открытие H&M пока не комментируют. Журналисты отправили запрос бренду, чтобы окончательно подтвердить информацию, но ответ пока не пришел. Ходят слухи, что в торговый центр придет еще и Reserved.

 
 
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Неделю назад мы писали, что осенью H&M точно придет в Беларусь. И даже назвали адрес первого магазина: торговый центр «Галерея» по адресу проспект Победителей, 9....
 
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