Исторический центр Каменца меняет имидж

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Во вторник, 25 июня, на ул. Пограничная недалеко от фирменного магазина «Беловежский» спилили липы. Об этом узнали от неравнодушной каменчанки, которая плакала, не понимала, почему деревья стали вдруг «неудобными» и оказались спиленными.

Где теперь спасаться прохожим от палящего солнца?

И самое главное – за что?!!!!!!