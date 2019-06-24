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Исторический центр Каменца меняет имидж
25.06.2019 13:44 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Во вторник, 25 июня, на ул. Пограничная недалеко от фирменного магазина «Беловежский» спилили липы. Об этом узнали от неравнодушной каменчанки, которая плакала, не понимала, почему деревья стали вдруг «неудобными» и оказались спиленными.
Где теперь спасаться прохожим от палящего солнца?
И самое главное – за что?!!!!!!
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Во вторник, 25 июня, на ул. Пограничная недалеко от фирменного магазина «Беловежский» спилили липы. Об Сообщение Исторический центр Каменца меняет имидж появились...
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