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Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек.
У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Расскажите, чем сегодня будете удивлять.
Андрей Довженко, музыкант:
Ксения Худолей:
Андрей Довженко:
Ксения Худолей:
Дмитрий Писаник, музыкант:
Ксения Худолей:
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Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр,...
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