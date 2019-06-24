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Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

25.06.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек.

У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Ксения Худолей, СТВ:
На главной фан-зоне артисты выходят на сцену один за одним. С самого утра собралось очень много болельщиков. Артисты играют национальную белорусскую музыку. Эти мотивы знакомы каждому. Зажечь готовится дуэт баянистов.

Расскажите, чем сегодня будете удивлять.

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Андрей Довженко, музыкант:
У нас очень убойная, новая программа специально для II Европейских игр. Например, никто не ожидает услышать каверы Лободы и Киркорова на баяне.

Ксения Худолей:
Андрей, долго готовились?

Андрей Довженко:
Как только узнали, в течение месяцев двух-трех мы делали программу. Будет весело, будет задорно. Будем играть, петь, танцевать.

Ксения Худолей:
Что интересно, очень много национальной белорусской музыки. Интересна ли она иностранцам, которые приехали сюда?

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Дмитрий Писаник, музыкант:
Наша музыка интересна всем: и белорусам, и иностранцам. Особенно в эти дни – торжественные, праздничные. Иностранцы – это наша основная публика.

Ксения Худолей:
Ваши выступления – это всегда импровизация. Сымпровизируйте что-нибудь.

Как зазвучала песня Барских в исполнении ребят, смотрите в видеоматериале.

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Люди в материале: Ксения Худолей, Андрей Довженко, Дмитрий Писаник
 
 
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Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр,...
 
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