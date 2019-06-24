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Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни

25.06.2019 14:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 25 июня в Москве на 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Алла Покровская.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ им. Чехова, время и место похорон станут известны позднее.  

Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизниФото: Кино-театр.ру  

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года. Она с детства хотела быть актрисой и после окончания Школы-студии МХАТ начала служить в театре.  

Артистка известна своими ролями в фильмах «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также по многим другим работам.  

Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни
Фото: mxat.ru  

Покровская была замужем за актёром Олегом Ефремовым. У них в браке родился Михаил Ефремов, который продолжил династию.  

Люди в материале: Алла Покровская, Олег Ефремов, Михаил Ефремов
 
 
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Новости России. 25 июня в Москве на 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Алла Покровская.   Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ им. Чехова, время и...
 
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