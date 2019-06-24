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Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни
Источник материала: СТВ
Новости России. 25 июня в Москве на 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Алла Покровская.
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Фото: Кино-театр.ру
Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года. Она с детства хотела быть актрисой и после окончания Школы-студии МХАТ начала служить в театре.
Артистка известна своими ролями в фильмах «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также по многим другим работам.
Покровская была замужем за актёром Олегом Ефремовым. У них в браке родился Михаил Ефремов, который продолжил династию.
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Новости России. 25 июня в Москве на 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Алла Покровская. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ им. Чехова, время и...
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