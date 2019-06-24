Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее посетят многочисленные зарубежные гости.

Сегодня, 25 июня, состоялся телефонный разговор Президента Беларуси со своим таджикским коллегой. Александр Лукашенко обсудил предстоящий визит Эмомали Рахмона в Минск. Также стороны рассмотрели повестку будущих переговоров и вопросы развития сотрудничества в различных сферах.