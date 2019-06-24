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«Мы должны помнить страшные уроки прошлого». Президент Беларуси направил обращение государствам-членам ООН
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с 75-летием освобождения Беларуси от нацистских захватчиков Александр Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его распространили накануне в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Здесь прошли памятные мероприятия в честь знакового для нашей страны юбилея. Его участникам и вручили обращение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во имя будущего мы должны помнить страшные уроки прошлого, хранить и передавать грядущим поколениям правдивую историю великого подвига героев-освободителей. Учить своих детей ценить жизнь, уважать другие народы и беречь мир.
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«Мы должны помнить страшные уроки прошлого». Президент Беларуси направил обращение государствам-членам ООН
Новости Беларуси. В связи с 75-летием освобождения Беларуси от нацистских захватчиков Александр Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН, сообщили в...
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