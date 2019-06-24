Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры

Источник материала: СТВ

Собаки могут быть гостеприимными хозяевами дома и приветствовать любого. Однако в некоторых случаях питомцы оказывают своим владельцам другую услугу – охраняют жилище. Чтобы напугать незнакомцев, многие люди вешают на забор знак «Осторожно, во дворе злая собака».

Издание Bored Panda собрало снимки, когда около устрашающего знака посетителей встречает дружелюбная и веселая собака, которая разрушает стереотипы о грозности сторожевых питомцев.

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Фото: boredpanda.com



Фото: boredpanda.com

Первыми народами, которые начали использовать собак в качестве защиты стали древние греки и ассирийцы. С тех пор люди начали специально разводить собак как сторожевых. Спустя время собак стали использовать в вооруженных силах.



Фото: boredpanda.com



Фото: boredpanda.com

Существует исследование, что сторожевые собаки могут обеспечить эффективную защиту, даже не атакуя. Около 65% осужденных преступников подтвердили, что присутствие крупного и угрожающего животного отпугнуло бы их. Так что наличие хорошо обученной сторожевой собаки может обеспечить вашему дому дополнительную степень защиты.

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Фото: boredpanda.com



Фото: boredpanda.com



Фото: boredpanda.com



Фото: boredpanda.com



Фото: boredpanda.com