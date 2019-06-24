ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры

25.06.2019 13:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Собаки могут быть гостеприимными хозяевами дома и приветствовать любого. Однако в некоторых случаях питомцы оказывают своим владельцам другую услугу – охраняют жилище. Чтобы напугать незнакомцев, многие люди вешают на забор знак «Осторожно, во дворе злая собака».  

Издание Bored Panda собрало снимки, когда около устрашающего знака посетителей встречает дружелюбная и веселая собака, которая разрушает стереотипы о грозности сторожевых питомцев.  

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры 

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Первыми народами, которые начали использовать собак в качестве защиты стали древние греки и ассирийцы. С тех пор люди начали специально разводить собак как сторожевых. Спустя время собак стали использовать в вооруженных силах.  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Существует исследование, что сторожевые собаки могут обеспечить эффективную защиту, даже не атакуя. Около 65% осужденных преступников подтвердили, что присутствие крупного и угрожающего животного отпугнуло бы их. Так что наличие хорошо обученной сторожевой собаки может обеспечить вашему дому дополнительную степень защиты.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна (смотрите здесь).  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
Фото: boredpanda.com

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собаки могут быть гостеприимными хозяевами дома и приветствовать любого. Однако в некоторых случаях питомцы оказывают своим владельцам другую услугу – охраняют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика