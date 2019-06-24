В Лиде 3-летняя девочка выстрелила в ровесника из пневматики

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиде девочка из пневматики выстрелила в ровесника.

По информации УСК по Гродненской области, 3-летний мальчик с семьей находился в гостях у родственников. Ребенок играл с девочкой-ровесницей. Взрослых рядом не было.

Девочка взяла из шкафа заряженную пневматическую винтовку отца и выстрелила из нее в направлении мальчика.



Фото: СК

Пострадавшего доставили в медучреждение с пулевым ранением лба. После извлечения пули мальчик был отпущен домой. Его жизнь и здоровье вне опасности.

По данному факту проводится проверка.