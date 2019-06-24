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В Лиде 3-летняя девочка выстрелила в ровесника из пневматики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лиде девочка из пневматики выстрелила в ровесника.
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Девочка взяла из шкафа заряженную пневматическую винтовку отца и выстрелила из нее в направлении мальчика.
Пострадавшего доставили в медучреждение с пулевым ранением лба. После извлечения пули мальчик был отпущен домой. Его жизнь и здоровье вне опасности.
По данному факту проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Лиде девочка из пневматики выстрелила в ровесника. По информации УСК по Гродненской области, 3-летний мальчик с семьей находился в гостях у...
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